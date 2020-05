Aprovados da Polícia Civil dizem que cobram apenas promessas não cumpridas pelo governo

Os aprovados no concurso da Polícia Civil em 2017 que cobram a nomeação por parte do governo nos cargos que foram aprovados se posicionaram por meio de uma nota sobre a polêmica com os militares.

Os concursados resolveram botar panos quentes na polêmica e declararam respeito e que não tiveram interesse em confundir ou atacar como acusou quatro organizações militares também em uma nota.

A turma de 268 aprovados que espera nomeação esclareceu que não discute o merecimento e a legalidade do aumento dado pelo governo por meio do aumento na titulação e que a situação foi citada apenas para contrapor a justificativa do governo de impossibilidade orçamentária para nomeação.

“Os aprovados da Polícia Civil estão apenas cobrando promessas de campanha feitas pelo então candidato Gladson Cameli, as quais foram renovadas, após a eleição, por inúmeras vezes, pelo, agora, excelentíssimo Governador”, dizem em nota.

Leia a nota na íntegra:

NOTA DE ESCLARECIMENTO

Os concursados da Polícia Civil do Estado do Acre vêm a público esclarecer que não têm interesse em confundir a sociedade acreana, ou mesmo em atacar os Militares Estaduais. Muito pelo contrário, há um profundo respeito para com os policiais e bombeiros militares.

Esclarecemos que houve equívoco quanto à interpretação dos nossos anseios, visto que não está sendo discutido o merecimento e a legalidade da promoção e/ou qualquer acréscimo nos vencimentos da classe militar.

Na verdade, o atendimento ao pleito dos policiais e bombeiros, bem ainda a promoção recentemente ocorrida, foram apenas citados como exemplo, já que o Governo alega impossibilidade orçamentária para nomeação dos novos policiais civis.

Aliás, seria preocupante para sociedade se as forças policiais não lutassem por melhorias na carreira.

Os aprovados da Polícia Civil estão apenas cobrando promessas de campanha feitas pelo então candidato Gladson Cameli, as quais foram renovadas, após a eleição, por inúmeras vezes, pelo, agora, excelentíssimo Governador.

Como se sabe, a Polícia Civil está defasada e enfraquecida, precisando urgentemente de reforço no quadro. Não é de hoje que a sociedade e a imprensa clamam pelo fortalecimento da Polícia Judiciária.

Assim, compartilhamos da vitória dos Militares, que engrandece nossas Forças Policiais e, consequentemente, a sociedade acreana. Ou seja, a vitória é de todos.

E, por fim, reiteramos que apenas estamos lutando por algo que alcançamos por mérito, a fim de que TAMBÉM POSSAMOS SOMAR COM A SEGURANÇA PÚBLICA DO NOSSO ESTADO.

A luta é pela sociedade acreana, pelo fortalecimento das Forças Policiais. A luta é por todos.