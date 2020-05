Apesar da proibição por decreto, voos comerciais continuam pousando em Santa Rosa

Em Santa Rosa só é possível chegar de avião ou barco. Por causa da pandemia do coronavírus, um decreto do prefeito Assis Moura (PP), proíbe o pouso na cidade de aviões comerciais transportado passageiros. Mas nos últimos dias 28, 29 e nesta sexta-feira, 1, voos saindo de Manoel Urbano chegaram com passageiros em Santa Rosa.

Em um grupo de WhatsApp formado por servidores da prefeitura, intitulado Informativo Municipal, muitos demonstram preocupação com o fato, temendo a chegada da Covid-19 na cidade.

Um profissional da Saúde que não quer ser identificado, diz que além do decreto, foi feito um apelo aos donos das empresas aéreas para que não transportassem passageiros para a cidade, o que só foi cumprido pela companhia que sai de Rio Branco, mas a que vai de Manoel Urbano, segue com os voos.

“O que mais nos preocupa é saber que os serviços de saúde locais não dispõem de estrutura para cuidar de pessoas com Covid-19, por ser uma cidade pequena onde todos se conhecem e mantém muito contato, então seria gravíssimo a presença de um único caso”.

O piloto e dono do avião, que faz a rota Manoel Urbano/Santa Rosa, Carlos Marques, confirmou os voos, inclusive o de hoje e diz que o próprio prefeito, Assis Moura, autoriza a operação aérea. “Só pode pousar voo indo daqui, saindo de Rio Branco não pode. Eu levei uma família, enfermeiras, o delegado Cristiano e o pessoal da Energisa. Os vôos não são pagos pela prefeitura, cada um banca sua passagem que faço até por R$ 250, só pra pagar o combustível. Eu moro e tenho terras e interesses nas duas cidades”, cita o piloto ressaltando que na chegada de Santa Rosa as pessoas passam a ser monitoradas pela Vigilância Sanitária Municipal.

O prefeito Assis Moura, não atendeu as ligações nem respondeu as mensagens encaminhadas a ele sobre a permissão de pouso de uma empresa, apesar do seu próprio decreto proibir. E porque só a empresa de Rio Branco está proibida de pousar na cidade.