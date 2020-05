Acre tem 83 novos casos de coronavírus e chega a 487 infectados

Com o aumento da capacidade de realizar exames, cada dia que passa o número de casos confirmados de coronavírus no Acre só aumenta.

Nas últimas 24 horas, segundo o balanço do Ministério da Saúde o estado bateu mais um triste recorde e contabiliza 83 novos casos confirmados da doença.

Com os novos números, o total de pessoas infectadas no Acre com coronavírus chega a 487. Segundo o governo federal não houve nenhuma morte provocada pela doença de quinta para sexta-feira.

Em todo o país, o número só aumenta. O total de casos confirmados se aproxima das 100 mil pessoas (91.589), já as mortes ultrapassaras as 6 mil (6.329) neste feriado de dia do trabalho.