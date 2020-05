“Acre já planejou ação de incentivo para a economia”, diz governo

O governador do Acre divulgou uma mensagem nesta sexta-feira, dia 1º, em homenagem ao Dia do Trabalhador. Gladson Cameli reconhece que o momento não é dos melhores para muitos profissionais, tendo em vista o fechamento e suspensão de atividades de alguns estabelecimentos devido à pandemia do novo coronavírus. Em contrapartida, o estado afirma já ter elaborado um plano de economia para quando o surto de Covid-19 acabar.

“Esse ano, infelizmente, por causa do coronavírus, não temos muito que comemorar. Hoje a prioridade é garantir a vida, só assim poderemos comemorar o Dia dos Trabalhadores nos próximos anos”, diz Cameli. Ele ainda fez um enunciado direcionado à classe empresarial local.

“Aos empresários e trabalhadores informais que dependem do seu negócio para sobreviver, sei da necessidade desse momento, sei que vocês querem e precisam voltar à atividade”. Para o governador, o momento é ruim também para o estado, que quando uma empresa fecha as portas, todo mundo perde, inclusive o governo, com a diminuição da arrecadação.

“Mas acredite, o governo já planejou uma grande ação de incentivo para a economia que vai começar assim que o coronavírus passar. O momento é de proteção da vida e esperança do amanhã. O Acre já superou outros desafios e vamos passar por esse também com a ajuda de todos”, concluiu.