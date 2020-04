Temendo fumaceiro, Meio Ambiente deflagra operação “tolerância zero” em Rio Branco

A Prefeitura de Rio Branco uniu-se ao Ministério Público no enfrentamento às queimadas urbanas com operações todos os dias inclusive no período noturno.

“Com o coronavírus e somado às queimadas culturais e ilegais, a saúde irá agravar ainda mais. Não podemos permitir isso”, disse Aberson Carvalho, secretário de Meio Ambiente de Rio Branco.

“Coronavírus mais fumaça, o resultado não será bom para a população. Nesse sentido a prefeitura estará nas ruas para coibir as queimadas”, completou o secretário, lembrando que a prefeita Socorro Neri determinou tolerância zero a essa prática instituindo o Plano de Enfrentamento as Queimadas.

O Corpo de Bombeiros entende que a quarentena aumentou a disposição em fazer queimadas nas cidades. O CB estima aumento de 70% em 2020 em relação ao ano passado nas queimadas urbanas no Estado.

Denúncias podem ser feitas pelos telefones 3228-5765 ou 99227-1126.