Seis escolas do bairro São Francisco recebem sacolões nesta quinta (30) em Rio Branco

A Operação Cesta Acreana voltará a entregar sacolões em escolas da rede pública do estado localizadas em Rio Branco nesta quinta-feira (30). As cestas básicas são compostas por alimentos que seriam utilizados na merenda escolas, porém, com o decreto de isolamento social e suspensão das aulas, os insumos estão sendo distribuídos às famílias dos estudantes matriculados.

Hoje, a distribuição vai atender seis escolas do zoneamento São Francisco, são elas

-Escola Estadual Berta Vieira de Andrade, Iza Mello, Lindaura Martins Leitão, Pimentel Gomes, Raimundo Borges da Costa e Theodolina Falcão Macedo.

No total, serão distribuídas 2115 cestas às famílias dos alunos matriculados no Ensino Fundamental nessas escolas. Para receber os alimentos, o representante legal do estudante deve estar com documento de identidade com foto; número do NIS cadastrado no Programa Bolsa Família; cartão do Programa Bolsa Família e comprovante bancário referente ao recebimento do benefício do mês anterior (março de 2020).