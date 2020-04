Roberto Duarte pede que Ministério Público notifique bancos para organizarem filas

Diante das filas em frente às agências da Caixa Econômica Federal para o recebimento do auxílio emergencial, o deputado estadual Roberto Duarte entregou, nesta quinta-feira, 30, requerimento, no Ministério Público Estadual, solicitando que a instituição bancária organize as pessoas respeitando a distância mínima de 2 metros.

A Organização Mundial da Saúde pede, em suas recomendações, que a população não saia de casa sem máscaras, e que sempre lave as mãos e utilize o álcool em gel. Umas das maiores orientações da OMS é para que não haja aglomerações – um dos principais meios para o contágio da Covid-19.

“Além de organizar as filas, a Caixa precisa realizar limpeza constante em suas dependências e disponibilizar produtos para higienização das mãos dos usuários e funcionários”, alertou Roberto Duarte.