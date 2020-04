Vez por outra o governador Gladson Cameli, do Progressista, declara (publicamente) que poderá apoiar a reeleição da prefeita Socorro Neri. É uma clara demonstração que qualquer candidatura de seu partido não atende suas expectativas políticas futuras. Tem razão porque precisa de aliados para governar e para ser reeleito. O problema é que alguns dirigentes estão forçando a barra para cima dele. Gladson sabe que na política ou manda ou é mandado; ou governa, ou é governado; conduz o processo ou é conduzido.

Cameli já declarou essa posição por diversas vezes. Chegou a comentar com jornalistas que, “não andava muito satisfeito com o Progressista”. Nesse imbróglio, o grupo majoritário do partido do Progressista o confronta com três nomes que poderiam ir para a disputa: José Bestene, Ney Amorim e Tião Bocalom. Como vai ficar, ninguém sabe!

O maior problema virá depois das eleições. Se o candidato do Progressista perder, o partido também perde a chance de construir uma sólida aliança para 2022, principalmente com os tucanos que estão abertos ou mesmo com a prefeita Socorro Neri como sugere Cameli. Ás vezes quem tudo quer, tudo perde! As pesquisas e o tempo vão dizer se os que querem um candidato Progressista disputando a eleição.

“Esticando a mão para alcançar as estrelas, muito frequentemente o homem esquece as flores aos seus pés”. (Jeremy Bentham)

. O vereador Rodrigo Forneck assumiu a liderança do PT na Câmara Municipal em substituição ao médico Jakson Ramos.

. Ele foi o líder da prefeita Socorro Neri realizando um bom trabalho; o PT tem a obrigação de trabalhar sua reeleição.

. Duas coisas os tucanos não farão:

. Retirar a candidatura de Minoru Kinpara para negociar na capital e quebrar a aliança com o MDB em Cruzeiro do Sul; chegaram no ponto em que não há retorno.

. Os tucanos também mantêm firme a posição de que, independente do que acontecer nas eleições municipais, o partido pretende caminhar com Gladson Cameli na reeleição.

. Desde que se elegeu que o senador Márcio Bittar afirma que pretende tirar os oito anos mandato no Senado.

. Que não entra em aventuras com ninguém, inclusive com o seu partido, o MDB.

. A prefeita Socorro Neri tem um grupo muito forte dentro do governo e bem próximo ao governador que defende sua reeleição.

. Nessa eleição o uso da máquina pública e o abuso de poder econômico serão muito fiscalizados; não resta dúvida de que prefeitos do interior terão sérios problemas;

. Para “eles”, a lei só serve para “outros”.

. Historiador (Ufac), advogado (Ufac) e filósofo (FADISI), com esse belo currículo Sanderson Moura vai para as eleições municipais.

. O que não lhe falta é preparo!

. O empresário Jarbas Soster, formado em administração de empresas, também está no páreo buscando seu espaço como pré-candidato a prefeito.

. Em Epitaciolândia, o delegado Sérgio Lopes está bem posicionado na disputa pela prefeitura; Sérgio representa o verdadeiro novo na política local.

. Um grupo de amigos resolveu lançar o odontólogo Cassius Hassem Maciel para vereador pelo bom trabalho que realiza há tempos no município.

. Em Cruzeiro do Sul o jogo é bruto!

. Sena Madureira, Mazinho Serafim vai bem obrigado!

. Em Plácido de Castro, José Tavares (MDB) é osso duro de roer; Gedeon corre o rico de ficar sem o mandato!

. Capixaba, o refeito Joãozinho do MDB conseguiu consolidar seu nome com uma boa gestão.

. Em Brasiléia passei pelo pique do futuro anel viário e não vi nada, mas dizem que é ferro-com-ferro.

