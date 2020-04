Pré-candidatura de presidente estadual causa racha no PSOL; partido abriga ex-petistas

O PSOL está em pé de guerra. Tudo por conta do lançamento da pré-candidatura de Jamyr Rosas, que é o atual presidente estadual da sigla no Acre e foi segundo suplente na chapa de Jorge Viana ao Senado Federal, derrotada nas últimas eleições.

Ocorre que segundo alguns correligionários de Jamyr que preferem não se identificar, a decisão foi unilateral. Ou seja, não houve discussão com os demais membros do partido.

Em uma publicação no grupo de whatsapp do PSOL, Jamyr diz que não retira sua candidata para evitar que espertalhões que vieram de outros partidos usem o PSOL.

O partido foi destino de figuras conhecidas que saíram do PT. É o caso, por exemplo, de Lidiane Cabral, ex-secretária adjunta da mulher no mandato de Marcus Viana, e que foi candidata à vereadora pelo PT em 2018, quando obteve. 650 votos, mas não conseguiu se eleger.

Além de Lidianne, também são filiados ao PSOL os ex-petistas Cláudio Ezequiel, ex-secretário de administração da prefeitura de Rio Branco, Conceição Cabral e Valden Rocha.

Procurado pela reportagem Samyr disse que as forças internas do PSOL estão em disputa e buscando uma unidade, mas que nem sempre é possível.

Afirmou ainda que o partido faz parte da composição de apoio à prefeita Socorro Neri. “Toda e qualquer coligação do PSOL depende de aprovação da Direção Nacional que será analisada em junho, levando em conta os partidos que iram compor a aliança. Fomos surpreendidos que alguns partidos que compõem o campo da esquerda insistem em estarem no mesmo palanque do PSDB e MDB pelo interior do estado. Isso nos faz perguntar e questionar que tipo de aliança é essa e estão demonstrando que não aprenderam nada com os erros passados”, disse.

Samyr afirmou ainda que caso o PSOL resolva lançar candidato próprio, seu nome será um dos irá ser colocado para análise.