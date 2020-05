Polícia prende criminoso com armas de fogo e equipamentos roubados de loja de agropecuária

Uma ação dos Policiais Militares do Grupamento de Rondas Ostensivas Motorizadas (ROTAM) com o apoio da Companhia de Cães (CP cães), resultou na prisão de um homem e vários pertences furtados de uma loja de agropecuária, na entrada da Estrada Transacrena, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, na madrugada do dia 16 deste mês, homens não identificados, quebraram a loja, entraram e furtaram, venenos, sandálias, botas, celas, remédios, dois trituradores de milho e vários pertences, dando um prejuízo de aproximadamente R$ 50 mil ao proprietário da agropecuária.

Na tarde desta quinta-feira (30) em um patrulhamento de rotina pela região na Estrada Transacrena, a guarnição recebeu uma denúncia anônima que havia uma casa no Ramal do Milton, km 30, que funcionava com laboratório de drogas. Quando os policiais chegaram ao local, fizeram um cerco na residência e prenderam um homem. Durante a revista na casa, com o apoio da cadela Helô, os policiais encontraram somente embalagem de entorpecentes e balança de precisão.

Ainda nas buscas, foi encontrado rolos de arames, um notebook, fogareiros, pistola de vacinação, dois trituradores, vários produtos agropecuários, uma balança de precisão, uma motocicleta com chassis adulterado, um vídeo game Playstation 4 com vários jogos, uma armas de fogo calibre 22, uma espingarda calibre 20 e vários cartuchos intactos.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão e o homem juntamente com todo o material foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.

O homem responderá pelo crime de porte ilegal de arma de fogo e receptação.