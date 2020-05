PM já realizou 90,3 mil abordagens e apreendeu quase 170 armas

A Polícia Militar anunciou nesta quinta-feira (30) a realização de 90.386 abordagens entre janeiro e março deste ano em diferentes ações cívicas e contra a criminalidade no Acre. No período, foram 2.654 ações de caráter comunitário.

Nas operações que em parte ocorreram no início da pandemia do coronavírus no Acre, a PM diz ter feito 746 apreensões de drogas no Estado em três meses.

Além disso, afirma ter recuperado 240 veículos roubados. 166 armas foram apreendidas.