PM faz vistoria e comprova que apenas vigilantes estavam em motéis no Irineu Serra

Moradores do bairro Irineu Serra fizeram denúncias na noite desta quinta-feira, 30, a reportagem do ac24horas e autoridades policiais afirmando que os motéis do bairro estariam funcionando.

Com fotos de carros próximos a entrada dos motéis, populares argumentaram que a prática vai de desencontro ao decreto emitido pelo governador Gladson Cameli (Progressistas) que colocou o setor como não essencial.

Segundo informações repassadas pela Polícia Militar ao ac24horas, uma guarnição do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) comandada pelo Tenente França, foi ao local para verificar se tal denúncia procedia, ao chegar lá, o BOPE constatou que os únicos funcionários que estão trabalhando nos locais são os vigias.

“As guarnições foram nesses motéis e não estavam abertos. Nós dois locais foram os vigilantes que atenderam as guarnições”, informou a PMAC em nota.