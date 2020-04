No Hospital do Juruá, técnicos de enfermagem pedem demissão com medo do coronavírus

Uma pessoa que pediu para não ser identificada procurou o ac24horas para denunciar que no Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul, pacientes com Covid-19 estariam na mesma ala, que é a clinica médica, com pacientes sem o vírus. Também citou que Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) não estariam sendo entregues aos profissionais que acompanham esses pacientes e que muitos técnicos em enfermagem estariam pedindo demissão da unidade hospitalar temendo o contágio.

O diretor-clínico do Hospital do Juruá, o médico Marlom Holanda, nega a veracidade da denúncia. Ele explica que na clínica médica há leitos normais e leitos de isolamento, destinados a pacientes com Covid-19 sem necessidade de suporte de UTI. O isolamento fica dentro da clínica médica, com duas portas separando do ambiente maior e com banheiro próprio.

É onde está o homem de 59 anos que tentou positivo em Mâncio Lima, que fica há 36 quilômetros de Cruzeiro do Sul. Ele é o único caso de pessoa com coronavírus internado na unidade hospitalar sendo que uma mulher teve alta há dois dias.

“Era uma enfermaria normal que foi adaptada. Era pra 4 pacientes e agora só fica 1 isolado lá”, responde o diretor.

Quanto aos EPIs, segundo ele, há abundância para todos os profissionais que lidam com pacientes infectados. “As freiras compararam e mandaram fazer. O governo mandou, a UFAC também. Os empresários ajudaram e não há falta”, ressalta .

Uma médica que não quer se identificar conta que há sim técnicos de enfermagem pedindo demissão da unidade com medo do contágio. “Tem gente surtando com medo e pedindo as contas. Mas talvez com esse aumento do valor da insalubridade os pedidos de demissão diminuam”.

As técnicas em enfermagem que pediram demissão, explica a médica, foram transferidos para outros setores do Hospital do Juruá.

Por enquanto, um técnico do Hospital do Juruá ganha R$ 1.040