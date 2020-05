Maioria dos casos de infectados pelo Covid-19 são de homens

A Prefeitura de Rio Branco, por meio do Departamento de Vigilância Epidemiológica divulgou na noite desta quarta-feira, 29, um boletim epidemiológico detalhado acerca do número de infectados da covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.

Os dados do boletim são baseados desde o dia 14 de Março até o dia 27 de Abril onde foram notificados 2.208 casos para COVID-19, destes, 1.329 (60%) foram descartados, 589 (27%) encontram-se em análise, 266 (12%) foram confirmados, 84 (32%) tiveram alta e 14 (5,5%) óbitos.

O boletim mostra que durante esse período foi constatado que os homens foram mais acometidos, representando 55% (141 casos) das infecções pelo Covid-19.

Dentre os casos confirmados, 46 (20%) estão na faixa etária de 50 a 69 anos de idade, 19 (7,1%) na faixa etária de 70 anos ou mais. A maior incidência é na faixa etária de 20 a 49 anos, com 192 (72,2%) casos confirmados.

A Prefeitura também trouxe dados acerca de quais bairros foram mais notificados com os casos de Covid-19. Segundo o boletim, o 1º lugar ficou no bairro do Bosque, com 16 casos, seguido do bairro Morada do Sol, com 15 casos, e logo depois Estação Experimental, com 12 casos.

NOVOS CASOS “EXPLODEM” NO ACRE

Segundo o boletim divulgado pelo Ministério da Saúde, na tarde desta quinta-feira, 30, os casos de coronavírus “explodiram” no Acre.

De acordo com o Governo Federal foram 50 novos casos em apenas 24 horas. O total saltou de 354 para 404 pessoas infectadas. O MS contabiliza também uma nova morte, chegando agora a 19.

A Secretaria de Saúde ainda não divulgou o seu boletim que vai confirmar ou não os números do Ministério da Saúde.