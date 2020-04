Internet: 25% do acreanos não acessam por relatarem serviço indisponível

Pelo menos 25% dos acreanos não acessaram a internet por relatarem serviço indisponível. É o maior percentual entre os Estado mas a grande parte dos que reclamam de serviço indisponível estão na região Norte: Amazonas (19,3%), Pará (13,0%), Roraima (11,9%) e Amapá (11,6%). Os números mostram, portanto, a dificuldade que as pessoas da Amazônia têm para acessar ao serviço de internet.

Do total de acreanos que tem acesso direto a internet, a maior parte -98,6% – o fazem por meio do celular, sendo que para 61,8% este é o único meio de acesso. Apenas 27,2% dos domicílios no Estado têm computador.

Os Estados brasileiros com maiores percentuais de utilização da internet por domicílio foram, em 2018: o Distrito Federal (94,1%), São Paulo (87,1%) e Rio de Janeiro (86,0%); e os Estados com os percentuais mais baixos foram: Maranhão e Piauí (ambos com 61,4%), e Acre (66,8%).]

Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua sobre o uso da Tecnologia da Informação e Comunicação, divulgada nesta quarta-feira, dia 29, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.