Farmácias tem que se adequar às normas da Anvisa para testes rápidos de coronavírus

Aprovada a proposta de realização de testes rápidos de anticorpos para o novo coronavírus em farmácias e drogarias, o Conselho Regional de Farmácia do Acre cobra que os estabelecimentos façam adequações exigidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para então realizarem a testagem.

Os testes tem que ser realizados por profissionais farmacêuticos em farmácias e drogarias que seguem as Boas Práticas Farmacêuticas com estrutura delimitada diferente para o usuário que busca os serviços.

Estes estabelecimentos só poderão utilizar os testes aprovados pela Anvisa que garantam os registro e rastreabilidade dos mesmos.

Segundo informado ao ac24horas pelo CRF, o Estado do Acre conta com 288 farmácias, sendo que Rio Branco e Cruzeiro do Sul que possuem farmacêuticos durante todo horário de funcionamento tem, respectivamente, 112 e 42 estabelecimentos farmacêuticos que poderão realizar os testes desde que sigam as orientações de Boas Praticas Farmacêuticas regulamentadas pela Anvisa.

“Os estabelecimentos dos demais municípios poderão realizar o testes pelo profissional farmacêutico durante o horário de assistência farmacêutica no estabelecimento”, informa o CRF.

São dispositivos de uso restrito que nas farmácias e drogarias deverão ser realizados pelos profissionais farmacêuticos habilitados. Devido à ausência ou baixos níveis dos anticorpos e dos antígenos na amostra no estágio inicial da infecção, resultados falsos negativos são esperados, por isso, o diagnóstico não deve ser feito por uma avaliação isolada e por profissionais não qualificados. O resultado positivo indica que houve contato com o vírus devendo este resultado ser interpretado pelo farmacêutico que irá proceder de acordo com as orientações da Anvisa.

A realização dos testes será facultativo ao estabelecimento farmacêutico, as farmácias e drogarias Que decidirem realizar os testes deverão seguir as orientações da Anvisa para poder realizar os testes.