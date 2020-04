Defensoria Pública do Acre lança projeto ‘Acordo Zap’ para acordos via aplicativo

Preocupados em continuar oferecendo atendimento à população do Acre, a Defensoria Pública Estadual (DPE-AC) resolveu desenvolver uma nova ferramenta de trabalho durante a pandemia do novo coronavírus. Trata-se do projeto ‘Acordo Zap’, criado Defensora Juliana Marques e pela Dra. Fabíola.

A Defensoria precisou suspender os atendimentos presenciais desde que o estado passou a ser foco da proliferação do vírus. “Nos exigiu levar aos nossos assistidos mecanismos de atendimento virtual. Então surgiu essa ideia de realizar atendimento via aplicativo WhatsApp para ajudar aqueles que de fato querem fazer um acordo”, explica a Marques.

O projeto já está em prática e recebendo solicitações de atendimento. O objetivo é seguir fazer acordos mesmo nesse período de pandemia e não só atender os casos mais urgentes.