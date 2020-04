Criminoso invade residência e mata presidiário em condicional com tiro no peito

O presidiário monitorado por tornozeleira eletrônica, Jaison de Lima Queiroz, de 24 anos, foi morto com um tiro no peito na noite desta quarta-feira (29). O crime aconteceu em uma residência localizada na rua da Igreja dos Mórmons, no bairro Jardim Botânico, no município de Senador Guiomard, distante 27 km de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia repassadas a reportagem do ac24horas, Jaison estava dentro de sua casa quando dois homens não identificados, supostos membros de uma organização criminosa, chegaram em uma motocicleta, o garupa desceu da moto e de posse de uma arma de fogo, invadiu a casa e efetuou dois tiros contra a vítima. Um dos projéteis atingiu Jaison no peito que transfixou o corpo. Após a ação, os faccionários fingiram do local.

A ambulância do SAMU no município ainda chegou a ser acionada, mas quando os paramédicos chegaram na residência o detento já se encontrava morto.

Policiais Militares isolaram a área para os trabalhos do perito em criminalística. Os acusados não foram presos.

A Polícia Civil do município investigará o caso e não descarta a motivação do crime ser a guerra entre facções.