Casal é perseguido e recebe rajada de tiros em tentativa de roubo; mulher fica ferida

Elizângela da Silva, de 37 anos, foi ferida com um tiro durante uma tentativa de roubo na noite desta quarta-feira (29). O crime aconteceu na rua 11 de Setembro, no bairro São Sebastião, na Baixada da Sobral, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, Elizângela e o namorado estavam trafegando em uma motocicleta nas ruas da Baixada da Sobral em busca de achar a casa de uma amiga, quando dois homens não identificados, em uma moto se aproximaram para roubar o casal. Quando o namorado de Elizângela percebeu que se tratava de um assalto, acelerou a motocicleta para fugir dos criminosos. O casal foi perseguido na rua 11 de Dezembro, e um dos bandidos que estava na garupa, em posse de uma arma de fogo efetuou cerca de 10 tiros em direção do casal. Elizângela que estava na garupa da moto do seu namorado foi ferida com um tiro no pé. Quando o casal chegou na rua 25 de Dezembro, a mulher não aguentou, pediu para o namorado parar e caiu na rua. Os criminosos fugiram tomando rumo ignorado.

A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, prestou os primeiros atendimentos a Elizângela e a conduziu em estado de saúde estável ao Pronto Socorro de Rio Branco. Segundo os paramédicos do SAMU, a vítima teve alguns dedos do pé decepado.

Policiais Militares estiveram no local, colheram as características dos autores do crime e em seguida fizeram patrulhamento na região, mas ninguém foi preso.

O caso será investigado pelos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (Decore).