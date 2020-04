Cartilha da Fieac mostra serviços emergenciais para empresários

A crise do novo coronavírus afetou e muito a capacidade de investimento das empresas brasileiras. Com isso, a necessidade por crédito aumentou, ao mesmo tempo em que se tornou mais difícil conseguir empréstimos. Para tentar facilitar esse processo, a Federação das Indústrias do Acre (Fieac) fez um levantamento de todos os serviços emergenciais oferecidos na região por bancos, como a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil e o Banco da Amazônia.

Por meio de uma cartilha, o empresário recebe informações sobre as alternativas para financiamento da folha de pagamento, capital de giro para empresas e condições especiais para compra de máquinas e equipamentos, por exemplo. Além disso, o presidente da Fieac, José Adriano Ribeiro, explica que o objetivo é colher dados sobre as dificuldades de acesso ao crédito neste momento de crise.

“Os governos dizem que as linhas de crédito estão à disposição. Os bancos confirmam que estão à disposição. Mas o empresário não consegue ter acesso a essa linha de crédito porque as condições colocadas são as mesmas de um momento em que a economia caminha a passos largos”, pontua.

“O nosso trabalho vai ser reunir o maior número de situações negativas e dificuldades do setor e mostrar para a população e autoridades que não está funcionando esse formato colocado à disposição do empresário”, complementa Ribeiro.

Um canal de comunicação para os empresários fazerem denúncias e relatarem dificuldades de acesso ao crédito é o e-mail [email protected] Mais informações também podem ser consultadas no site fieac.org.br.

A iniciativa é uma forma de reduzir os impactos da crise provocada pela pandemia de covid-19 no estado, que decretou calamidade pública em 22 de março. Desde o mês passado, um comitê, com representantes do governo e do setor produtivo, se reúne para discutir soluções e apresentar propostas de incentivo às empresas, especialmente na área econômica.