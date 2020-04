Acre tem 30 pessoas internadas por complicações da Covid-19

Até esta quinta-feira, dia 30, o estado do Acre tem 30 pessoas internadas em hospitais públicos devido a complicações decorrentes da Covid-19. Essas internações contam no último boletim da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) e são referentes a internações na Unidade de Terapia Intensiva (8 internados) e enfermaria da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito de Rio Branco (22 internadas).

Além destas, ainda há 177 pessoas em isolamentos domiciliar diagnosticadas com a doença, mas sem sintomas graves, por isso seguem o tratamento em casa, longe do contato com familiares ou conhecidos.

Até agora, 129 pessoas que já foram infectadas com o novo coronavírus no Acre já receberam alta médica, foram curadas. O número atual de infectados é de 354. 18 pessoas já morreram no estado por complicações da Covid-19, idosos com outras doenças em sua maioria.