Acre é 7º estado que menos respeita o decreto de distanciamento social no país

O índice de isolamento social no Acre caiu esta semana para 44,1%. O resultado torna o estado o sétimo do país que menos respeita o decreto de isolamento diante da pandemia do novo coronavírus. Os dados são do último levantamento do Google que monitora a movimentação das pessoas por meio do celular. A cada dia os números de casos confirmados de Covid-19 aumentam e, ainda assim, é possível observar uma grande movimentação de veículos e pessoas nas ruas.

Desde que o estado registou os primeiros casos da doença, o governo baixou um decreto obrigando o fechamento de serviços e comércio considerados não essenciais para evitar a proliferação do vírus. Também se tornou obrigatório o uso de máscaras e limite de pessoas da mesma família nos supermercados.

O índice de isolamento no Acre caiu desde que o vírus passou a ser transmitido no estado. O índice considerado ideal para controle da transmissão é de 70%. Até agora, são 324 casos confirmados e 18 óbitos em decorrência da Covid-19.