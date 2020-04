43% das empresas de Rio Branco aderiram ao delivery em meio à pandemia do coronavírus

Desde que o Acre adotou o decreto de emergência com fechamento do comércio considerado não essencial devido à pandemia do novo coronavírus, o setor empresarial sentiu impacto negativo nas vendas e na garantia de empregos em todo o estado. Os empresários tiveram que reformular o método de trabalho para se adequar a nova situação do mercado, alguns tendo que demitir funcionários e aderir novas ferramentas, como o serviço de delivery. Uma pesquisa recente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Acre (Fecomércio/AC) feita com 132 empresários da capital acreana confirma esse movimento.

Das mais de 130 empresas entrevistas ao longo do mês de março, 43% delas encontraram no delivery uma solução para a continuidade dos serviços. Conforme a pesquisa, a plataforma de venda online foi uma boa alternativa para este momento de quarentena. “Uma forma simples e competitiva”, disseram. Apesar de 43% das empresas locais aderirem ao delivery, mais da metade ainda resiste à ideia, fato que para a Fecomércio pode prejudicar muito mais a situação de mercado.

Segundo Alexandre Viana, empresário do ramo de delivery em Rio Branco, o setor, em geral, teve um crescimento de mais de 170% (isso, reunindo farmácias, restaurantes, lojas, etc), com vendas através de telefone, Whatsapp e Instagram. Esses dados são com base no sistema Bee Delivery de entregas. No Bee Delivery o lojista cadastra no site www.beedelivery.com.br e tem a disposição uma frota de entregadores.

O setor farmacêutico e de supermercados foi o maior impulsionador desse crescimento. Falando de aplicativos de venda, no caso do Taki App, o crescimento foi ainda maior, também impulsionado, principalmente, pelo setor de supermercados e farmácias, no caso, o Supermercado Pague Pouco e Recol Farma. Já o aplicativo Delivery Much registrou a marca de 150 restaurantes cadastrados na plataforma, dando maior opção de entrega de comida para os moradores de Rio Branco.

“Ninguém estava preparado para este momento. Lojistas ainda se organizando, mas a compra em grande escala nos aplicativos está ocorrendo e tem ajudado muito para que as pessoas fiquem em casa e com isso, o vírus tenha menos risco de se espalhar”, ressaltou. Viana deixa os contatos para cadastro nos aplicativos: Delivery Much – (68) 9 9245-9146 e Bee Delivery/Taki – (68) 9 9229-0549.

O padrão das empresas avaliadas em Rio Branco com atividade no mercado local se assemelha quanto ao porte, ou seja, da amostra alcançada, 33% são de grande porte, 33% são microempresas e 34%, microempresas individuais.

Só no primeiro mês de isolamento social, as compras feitas por meio de aplicativos cresceram 30%, no Brasil, de acordo com levantamento do Instituto Locomotiva, divulgado nessa quarta-feira (29). Quase metade (49%) das pessoas abordadas pelo instituto declarou que pretende ampliar as compras por aplicativos, após o fim do isolamento social. De acordo com a pesquisa, 10% dos entrevistados não faziam pedidos de delivery de comida, mas passaram a fazer com a pandemia; 25% já eram clientes, mas intensificaram os pedidos e 21% mantiveram o mesmo nível de encomendas.