Xapuri confirma mais 4 casos e total vai a 9 positivos para Covid-19 no município

O que as autoridades de saúde de Xapuri e parte da população temiam terminou por se concretizar nos últimos dias do mês de abril: uma explosão de casos confirmados nas últimas 72 horas leva o município da situação de um dos que não haviam registrado ocorrências de covid-19 para a condição de 4º colocado no estado com 9 casos positivos, de acordo com o último boletim da Secretaria Municipal de Saúde, divulgado nesta quarta-feira, 29.

Subitamente, o clima de aparente tranquilidade que imperava na cidade que tem cerca de 19 mil habitantes se converteu em uma atmosfera de apreensão e medo de que a situação saia de controle, uma vez que, no momento, 93 pessoas estão sendo monitoradas pelas equipes de saúde envolvidas no combate à pandemia do novo coronavírus. Dos 9 casos confirmados, três são de membros do Corpo de Bombeiros e os demais de um mesmo núcleo familiar.

A reportagem do ac24horas contactou o subsecretário de saúde do município, Daniel Lima, que informou que os membros do grupo familiar testados positivos para covid-19 já vinham sendo monitorados e cumprindo medidas de isolamento. Segundo ele, dois deles já tinham amostras para exames encaminhadas ao laboratório Charles Mérieux que seguiam em análise.

Como um outro membro da família – uma mulher – teve a confirmação via teste rápido nessa terça-feira, 28, a Secretaria de Saúde de Xapuri pediu ao laboratório Mérieux celeridade no resultado dos outros dois, que resultaram positivos. Diante do quadro, a Secretaria testou os demais membros do núcleo familiar confirmando mais três casos positivos.

A Secretaria Municipal de Saúde divulgou também um relatório a respeito dos pacientes testados positivos para o novo coronavírus em Xapuri sem, no entanto, divulgar as identidades. Os dois primeiros casos foram detectados na última segunda-feira, 27, de dois Bombeiros Militares, ambos com 25 anos, residentes em Rio Branco, mas que trabalham no Batalhão da Corporação no município. O terceiro caso é de uma mulher de 30 anos, funcionária pública, residente em Xapuri.

O 4º caso confirmado em Xapuri é de um idoso de 80 anos, aposentado, residente em Xapuri. O 5º também é do sexo masculino, 54 anos, residente em Xapuri. O 6º é uma mulher de 69 anos, aposentada, residente em Xapuri. O 8º caso é de um homem de 27 anos, funcionário público (Bombeiro), residente em Rio Branco, mas que trabalha em Xapuri. O 9º caso é de uma paciente de uma paciente de 56 anos, funcionária pública, residente em Xapuri.

O relatório da Secretaria de Saúde diz ainda que os nove casos testados positivos no município até o momento estão sendo monitorados em isolamento domiciliar. Já o último boletim municipal sobre o avanço da covid-19 informa que até esta quarta-feira, 29, são 93 pessoas monitoradas, das quais 37 sintomáticas; 32 casos notificados, dos quais 21 descartados; 9 confirmados, em análise e nenhuma morte registrada.