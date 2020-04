Voluntários de laboratório no Acre passam a ser remunerados até o fim da pandemia

Ao menos nove profissionais de saúde que estavam atuando voluntariamente na realização dos testes de Covid-19 no Instituto Charles Mérieux, em Rio Branco, passam a ser contratados emergencialmente pelo governo do Acre e serão remunerados até enquanto durar a situação de epidemia do novo coronavírus no estado. São biomédicos, farmacêuticos e biólogos que estão há mais de um mês trabalhando diuturnamente para atende a demanda dos exames.

Muitos deles dormem no alojamento da Fundação Hospitalar, ao lado do laboratório, para não correr risco de contaminar os familiares em casa. Hoje, conforme informa a Agência de Notícias do Acre, o Instituto Charles Mérieux pode produzir até 95 resultados de amostras por dia.

Os nove profissionais a serem contratados pararam a pesquisa de mestrado que estavam realizando no Instituto e passaram a se dedicar diariamente, sem folga, à realização dos exames. “É gratificante saber que estamos sendo necessários e contribuindo verdadeiramente com a sociedade”, disse a biomédica Aglanair Ferreira ao portal do governo.

Os profissionais começarão a ser remunerados a partir deste mês e receberão até enquanto durar a pandemia e houver a necessidade da realização dos testes.