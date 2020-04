Suspensão das aulas na rede municipal, estadual e privada é prorrogada até 17 de maio

A suspensão das aulas em escolas públicas da rede municipal e estadual do Acre e também da rede de ensino privado foi prorrogada até o próximo dia 17 de maio. Em nova reunião entre a prefeitura de Rio Branco e o governo do Estado ocorrida nesta quarta-feira, 29, por videoconferência, os representantes optaram pela prorrogação.

Durante o encontro, todos os representantes da área da educação votaram a favor do adiamento do retorno das aulas presenciais, tendo em vista o aumento dos casos de Covid-19 nas últimas semanas. A reunião teve participação por vídeo de representantes de instituições de ensino superior, secretária de Educação da capital, Vômea de Araújo, secretário estadual de Educação, Mário Sérgio Ferreira e também do médico infectologista Thor Dantas.

O último boletim da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) emitido nesta quarta aponta que o Acre já está com 354 casos de infecção pelo coronavírus e 18 óbitos.