Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor vai investigar filas em bancos

A Promotora de Justiça de Defesa do Consumidor, Alessandra Garcia Marques, do Ministério Público do Acre (MPAC), abriu um procedimento preparatório para investigar as medidas que os Bancos tem realizado para inibir filas nas agências de Rio Branco. O procedimento foi publicado nesta quarta-feira, 29, no Diário Oficial do MPAC.

Segundo a promotora, “há notícias sendo veiculadas na mídia local dando conta de que, nas agências bancárias de Rio Branco, a aglomeração de consumidores tem sido intensa, sem que pareçam estar sendo tomadas medidas sanitárias pelas instituições bancárias, no sentido de prevenir o contágio da doença facilmente transmissível”.

Por fim, ela determinou que sejam expedidos ofícios aos bancos em atividade em Rio Branco, para que informem, com urgência, as medidas que adotaram para evitar o contágio da doença entre seus consumidores e empregados.

Ela determinou que seja expedido ofício ao PROCON/AC, com a finalidade de solicitar uma fiscalização em todas as agências bancárias em funcionamento em Rio Branco.