Programa de Combate a Epidemias recebe até amanhã (30) propostas de pesquisadores

900 bolsas de pesquisas serão disponibilizadas em até 30 projetos

Pesquisadores cadastrados em Programas de Pós-Graduação stricto sensu têm até amanhã, dia 30, para enviarem suas propostas de pesquisas ao Programa Estratégico Emergencial de Combate a Surtos, Endemias, Epidemias e Pandemias. A iniciativa da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) tem como foco no enfrentamento da Covid-19.

As propostas devem ser enviadas através do Sistema de Inscrição (Sicapes). O planejamento da Capes é de que o resultado será divulgado no dia 29 de maio, com previsão de início das atividades para junho. Cada projeto selecionado receberá um valor de R$ 345 mil para realizar a pesquisa e o investimento total será de R$ 70 milhões.

Os editais podem ser consultados no site da Capes. Serão três editais que oferecerão 900 bolsas de pesquisas de doutorado e pós-doutorado em até 30 projetos. As pesquisas devem contemplar as áreas de epidemiologia, infectologia, microbiologia, imunologia, bioengenharia e bioinformática.

A Capes afirma, em nota, que “os 30 projetos de pesquisa a serem apoiados vão desenvolver, ainda, equipamentos de proteção individual (EPI) para profissionais de saúde, além de tecnologias e mecanismos para monitoramento, mapeamento e controle de surtos, endemias, epidemias e pandemias”.

* Com informações da Capes

Fonte: Agência Educa Mais Brasil