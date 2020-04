Plataforma mantém vínculo remoto entre estudantes e escolas em Rio Branco

A Prefeitura de Rio Branco já tem disponível o Portal da Escola, plataforma onde os estudantes da rede municipal de ensino poderão manter vínculo com as escolas neste período de quarentena.

O portal apresenta ferramentas de navegação simples com material audiovisual interativo e inclusivo, abordando as disciplinas que compõem a grade curricular que vai da educação infantil (creche e pré-escola) a educação fundamental (alfabetização do 1º ao 2º ano e pós alfabetização do 3º ao 5º ano).

“Todo esse material está sendo cuidadosamente desenvolvido pela nossa equipe de ensino. Além disso, estamos disponibilizando também vídeo com contação de história, teatro e música, com os profissionais do Centro de Multimeios”, disse a secretária de Educação, Vômea Maria de Araújo.

Acesse o Portal da Escola: http://portaldaescola.pmrb.ac.gov.br/