Paciente que morreu no Acre pode ter sido vítima de contaminação por Covid-19 no cérebro

Um paciente que morreu no Acre essa semana pode ter sido vítima da contaminação por Covid-19 no cérebro. Neurocientistas da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), do Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino (Idor) e da Queen’s University (Canadá) publicaram, na semana passada, um artigo na revista “Trends in Neurosciences”, do grupo Cell, chamando a atenção para o fato de que o sistema nervoso central (SNC) pode ser afetado pela Covid-19, doença provocada pelo novo Coronavírus.

A esposa da vitima não quis gravar entrevista e nem divulgar o nome do paciente, disse que são fortes as suspeitas de que o marido tenha tido um acidente vascular cerebral após testar positivo para o novo Coronavírus.

Amigos do trabalhador autônomo que falaram com o ac24horas, afirmaram que a vítima deu entrada na UTI e não voltou com vida por ter sido atestado uma invasão no seu sistema nervoso central. Disseram, também, que ouviram esta informação de profissionais da casa de saúde onde o trabalhador estava internado.

A reportagem tentou sem sucesso falar com os médicos plantonistas do dia do óbito. A Secretaria de Estado de Saúde não confirma o caso, mas não nega que estudos vem sendo feitos em outros pacientes no Brasil.

O artigo aponta que alterações neurológicas podem ocorrer em pacientes com Covid-19. Com base em décadas de estudos sobre outros Coronavírus e outras famílias de vírus, a pesquisa destaca que o novo Coronavírus também pode afetar direta ou indiretamente o cérebro.

“As descobertas emergentes indicam que, além do sistema respiratório, outros sistemas, incluindo o SNC, podem ser afetados em pacientes com Covid-19”, diz Jorge Moll, médico pela UFRJ e também presidente do conselho do Idor.

“Alterações neurológicas e da imagem cerebral, incluindo encefalite, foram descritas em pacientes com Covid-19”, acrescenta Fernanda Tovar-Moll, doutora em Ciências Morfológicas pela UFRJ e diretora-presidente do Idor.