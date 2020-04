O Coronavírus não perdoa, governador!

O jornalista Luís Carlos Moreira Jorge, que assina o Blog do Crica, fez comentário pertinente sobre medidas de afrouxamento que o governo do Acre anuncia. Disse ele: “Se por acaso afrouxarem as medidas de combate ao Coronavírus, e o atendimento no sistema de saúde virar um caos, não pense o Gladson e nem o Alysson que, a opinião pública vai cair de pau no empresariado, mas no lombo de vocês dois. O sistema de saúde do Acre não tem estrutura para suportar a explosão da pandemia. E o senhor Alysson, sabe disso! Sabe da improvisação! Sabe a que me refiro. Depois não venham fechar a torneira com a água derramada”. Leia o blog aqui.

