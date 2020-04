No Dia do Procurador, associação e filiados doam mais de R$ 20 mil em alimentos

A Associação dos Procuradores do Estado do Acre (Apeac) anunciou nesta quarta-feira (29), data em que é comemorado o Dia do Procurador do Estado do Acre e o aniversário de 43 anos da Procuradoria-Geral do Estado do Acre (PGE), a a doação de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em alimentos, ao Governo do Acre para combater os efeitos sociais e econômicos provocados pela pandemia da doença COVID-19.

De acordo com o presidente da Apeac, Luciano Leitão, a entidade e seus associados fazem um gesto de sensibilidade a esse momento.

“Buscamos também celebrar a nossa amizade, a força e a união da nossa carreira, que tanto contribui em favor do povo do nosso Estado do Acre, especialmente agora nesse momento de enfrentamento à pandemia, no qual a nossa atuação se verifica essencial para a continuidade dos serviços públicos e das políticas públicas de saúde”, concluiu Leitão.

O ac24horas apurou que o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para Mulheres (SEASDHM), publicará edital de chamamento público no Diário Oficial do Estado para arrecadar doações de pessoas físicas e jurídicas, e regulamentar sua destinação, mecanismos de distribuição, usos e áreas de interesse para a prestação de serviços por meio um comitê para atender prioritariamente famílias carentes.