Jovem ameaça populares com um terçado e é contido pela polícia com tiro na perna

O jovem Ítalo Souza da Silva, de 22 anos, foi ferido com um tiro na perna após reagir a uma ação policial na tarde desta quarta-feira (29) no km 11, da Estrada do Mutum, na zona rural de Rio Branco.

A polícia recebeu uma denúncia via Ciosp que havia um homem na estrada ameaçando moradores com um terçado. A guarnição se deslocou até o local e se deparou com o jovem. A polícia pediu para que ele soltasse o terçado, mas o homem reagiu partindo para cima dos policiais na tentativa de feri-los. Para contê-lo, um dos policiais precisou efetuar um tiro na perna esquerda do jovem.

Foi dada voz de prisão e a polícia acionou a ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) que prestou os primeiros atendimentos e conduziu o ferido ao Pronto Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Ítalo responderá pelo crime de ameaça e tentativa de homicídio.