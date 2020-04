Jéssica Sales enquadra governador sobre plano de ação contra a Covid-19: “o que vemos é pouca ação”

A deputada federal Jéssica Sales (MDB) usou seu perfil nas redes sociais nesta quarta-feira, 29, para cobrar do governo do Acre informações mais precisas sobre o que o estado tem feito contra a proliferação do novo coronavírus nos municípios acreanos. Num vídeo em que a parlamentar aparece acompanhando a sessão da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) ela aproveitou para pedir do governo, bem como da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), que tratem com maior transparência as ações que deveriam estar acontecendo em cada cidade.

“Quero que o governo e a Sesacre passem as informações para a bancada federal porque nós não estamos medindo esforços em votar recursos federais para que possam ajudar o Brasil e o Acre. O Acre tem o nosso apoio, mas precisamos saber das informações”, revelou a deputada.

Segundo Sales, ela mesma enviou um ofício nesta quarta pedindo ao Ministério da Saúde para que num prazo de 15 dias seja entregue todo o relatório com os recursos e equipamentos já enviados ao Acre, detalhadamente. “Mostre para gente esses dados, mostre qual é o plano de ação que está sendo feito, compartilhe com nossos deputados e senadores pra que nós possamos ser mais incisivos ao cobrar o governo federal”, pediu a deputada ao governo do estado.

A parlamentar seguiu afirmando que “o que vemos é pouca ação” do governo do Acre. Sales destaca que todos os dias chegam até ela inúmeros pedidos de ajuda de todos os municípios em meio à pandemia do coronavírus. “De Senador Guiomard me ligaram alguns profissionais dizendo que não há equipamentos de proteção para trabalhar. Então, qual é o plano de ação, governador?”, indaga.

Sales exige que o governo compartilhe com todos os parlamentares o plano de ação. “Queremos saber o que foi que o senhor fez junto com o secretário de saúde. Cadê essa planilha? Quais os municípios que já se encontram adequados para receber pacientes infectados? Quais municípios já tem essa estrutura em equipamentos e profissionais capacitados?”, perguntou.

Por fim, Jéssica ressalta ser impossível o fato de o Acre não ter um simples plano de ação que não possa ser divulgado. “Estamos prontos e unidos para lhe ajudar, mas precisamos da sua colaboração para saber realmente qual o plano de ação. Compartilhe conosco e vamos juntos salvar essas vidas que precisam e apoiar quem está na linha de frente”, finalizou.

O que diz o governo

Ao ac24horas, a secretaria de comunicação do governo do Acre respondeu o vídeo da deputada afirmando que o Acre já possui um plano de contingência de enfrentamento ao coronavírus, elaborado pela Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) e que o mesmo foi elogiado pela Coordenação-Geral de Atenção Hospitalar e Domiciliar (CGAHD), do Ministério da Saúde (MS) e que, inclusive, teria sido usado como modelo para alguns estados brasileiros.

O plano, segundo o governo, traça estratégias de prevenção para que sejam adotadas por todo o estado e também logística de atendimento aos pacientes de Covid-19. O documento é enviando ao MS para dar ciência sobre o que o Estado está executando. O plano estadual aborda ações de vigilância, assistência e atenção básica, organizado por regionais, Raimundo Chaar, no Alto Acre, o Hospital Regional do Juruá, como referência da região do Juruá e Hospital de Urgência e Emergência e UPA do Segundo Distrito para o Baixo Acre.