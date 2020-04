IEPTEC abre processo seletivo; serão ofertadas 30 vagas para graduados em nível superior

O Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (IEPTEC), tornou público abertura de processo seletivo simplificado para formador mediador de educação à distância (EAD), para atuar nos curso de formação inicial e continuada do Programa Novos Caminhos. O edital foi publicado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (29).

Serão ofertadas 30 vagas para provimento de cargos de nível superior. As áreas disponíveis são para Administração, Contabilidade, Letras Vernáculas, Farmácia, Turismo, Rede de Computadores e Biomedicina.

Os valores das remunerações ficou definido em R$ 4 mil reais para carga horária de 40 horas semanais, R$ 3 mil para 30 horas semanais e R$ 2 mil para 20h semanais para os candidatos interessados na modalidade supervisor de curso.

Inscrições

As inscrições começam nesta quarta-feira, 29, e ocorreram exclusivamente na modalidade on-line e encerram no dia 05 de maio de 2020, via e-mail, no endereço [email protected]

