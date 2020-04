Homem é ferido com seis tiros após visita de ‘amigos’ e morre a caminho do PS

Gerson Batista da Silva, de 27 anos, foi morto a tiros na noite desta terça-feira (28). O crime aconteceu na rua Campo Novo, no bairro Ayrton Senna, na região da Baixada da Sobral.

De acordo com informações de familiares, Gerson estava bebendo na porta de sua casa, quando dois “amigos” chegaram em uma bicicleta e começaram a conversar. Um dos criminosos em posse de uma arma de fogo efetuou cerca de 10 tiros contra a vítima que foi atingida com 6 projeteis nas costas. Ao escutar os disparos, a esposa de Gerson que havia ido até a casa de um vizinho, correu até a sua residência e encontrou o marido ferido no chão. Após a ação os criminosos fugiram do local.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e interceptou uma camionete que estava conduzindo Gerson na carroceria com destino ao hospital, na Estrada da Sobral. Quando os paramédicos foram prestar os primeiros atendimentos, Gerson já se encontrava morto.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos do Perito em criminalística. O corpo de Gerson foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

A polícia colheu as características dos autores do crime, fez patrulhamento na região, mas nenhum dos criminosos foram encontrado.

O caso será investigado pelos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A polícia acredita que a motivação do crime foi um acerto de conta.