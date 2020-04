Governo troca gerente de saúde que ficou apenas 9 dias no cargo

Apesar de pouca gente conhecer, o Complexo Regulador dentro da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) desenvolve um papel extremamente importante para o usuário do SUS.

Como o nome já diz, o setor tem o papel de regular os atendimentos. É na regulação que é feita a gestão dos leitos das unidades de saúde, inclusive de UTI. É onde também é feita a gestão das internações de urgência e emergência, além das consultas, serviços especializados e cirurgias.

Mesmo com toda essa importância, ao que parece a Sesacre tem dificuldade de encontrar a pessoa certa para o local certo.

O Diário Oficial desta quarta-feira, 29, publica a exoneração de Dayana Calixto da Silva, do cargo de Gerente de Assistência à Saúde do Complexo Regulador Estadual. O curioso é que Dayana estava somente há 9 dias no cargo.

Para seu lugar, Gladson Cameli nomeou Pedrini Penha e Penha, que é servidora da Prefeitura de Rio Branco