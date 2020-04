Governo envia equipamentos de proteção e material médico para cidades do Juruá

Além de Feijó e Tarauacá, às cinco cidades do Vale do Juruá: Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Porto Walter e Marechal Thaumaturgo, receberam nesta quarta, 29, mais uma remessa de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e material médico hospitalar enviados pelo governo do Estado.

Uma parte veio em caminhões pela BR-364 e outra, na aeronave Harpia II do governo. É de aeronave que os itens são enviados para as duas cidades de difícil acesso, como Porto Walter e Marechal Thaumaturgo.

A coordenadora de saúde da regional do Juruá, Muana Araújo, diz que o envio desse tipo de material para hospitais e demais unidades de saúde das cidades da região era feito uma vez por mês. Agora depois da pandemia de coronavírus, é realizado a cada 15 dias. “Para isso contamos com apoio da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas – CIOPAER com as aeronaves para a ação quinzenal”.