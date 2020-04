Funcionária da Caixa em Rio Branco testa positivo para Covid-19 e agência é fechada

Os atendimentos da agência da Caixa Econômica do bairro Estação Experimental, em Rio Branco, tiveram de ser transferido para a agência do bairro Bosque após uma funcionária do atendimento ter caso confirmado de Covid-19. A unidade foi fechada nesta quarta-feira, 29, e está recebendo serviço de higienização.

O banco informou que a mulher já estava afastada do trabalho há uma semana, mas com a confirmação da doença nessa terça-feira, 28, tiveram de colocar os demais funcionários em período de quarentena. A previsão para o retorno dos atendimentos no bairro Estação é o próximo dia 30 de abril, com funcionários de outras agências.

A agência atende cerca de 600 clientes diariamente e precisou ser fechada para evitar uma possível proliferação do coronavírus.