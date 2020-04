Entrega de cestas básicas ocorre no município de Porto Acre nesta quarta-feira (29)

Mais uma fase da Operação Cesta Acreana ocorre nesta quarta-feira (29). Desta vez, a entrega dos sacolões compostos de itens que seriam utilizados na merenda escolar nas escolas da rede pública estadual, será feita em três escolas do município de Porto Acre, a partir das 10h30.

A distribuição vai atender famílias de alunos matriculados nas escolas Estadual Edmundo Pinto (localizada na Vila do Incra), Jader Saraiva Machado (localizada na Vila do “V”) e Cel. José Plácido de Castro.

No total, serão distribuídas 955 cestas às famílias dos alunos matriculados no Ensino Fundamental nessas escolas. Para receber os alimentos, o representante legal do estudante deve apresentar documento de identidade com foto, número do NIS cadastrado no Programa Bolsa Família, cartão do Programa Bolsa Família e comprovante bancário referente ao recebimento do benefício do mês anterior (março de 2020).