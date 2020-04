Educação abre inscrições para o Parlamento Jovem Brasileiro a alunos do Acre

As inscrições para a edição 2020 do programa Parlamento Jovem Brasileiro (PJB) 2020 já estão abertas. Até o próximo dia 30 de junho, estudantes de ensino médio interessados em participar deverão realizar inscrição pelo site da Câmara dos Deputados.

O aluno que queria participar deve elaborar um projeto de lei que apresente uma proposta de melhoria à sociedade. Os selecionados irão vivenciar uma jornada parlamentar em Brasília no período de 21 a 25 de setembro com todas as despesas pagas.

Durante a jornada, os jovens participarão de atividades que se assemelham à realidade da criação de uma nova lei no Brasil. Assim, os estudantes formarão partidos políticos, tomarão posse como deputados jovens, elegerão a Mesa Diretora do PJB, analisarão os projetos de lei, relatarão, debaterão e votarão os projetos em comissões em plenário.

O programa já é realizado pela Câmara dos Deputados há mais de 15 anos e é direcionado a estudantes de ensino médio das escolas públicas e privadas, ensino médio técnico na modalidade Integrada e alunos concludentes da Educação de Jovens e Adultos/Ensino Médio na faixa etária de 16 a 22 anos.