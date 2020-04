Diretor do Depasa será convidado pela Câmara para esclarecer desabastecimento na Capital

A Câmara de Rio Branco vai convidar o diretor-presidente do Depasa, Tião Fonseca, para comparecer à sessão online na próxima terça-feira, 5, para esclarecer os motivos que levaram Rio Branco a sofrer com desabastecimento de água em meio à pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

O Requerimento Nº (70) foi apresentado pela vereadora Lene Petecão (PSD) e foi aprovado por unanimidade, na sessão desta quarta-feira (29).

Segundo Lene, o pedido de esclarecimento se faz necessário já que milhares de famílias estão sem abastecimento de água, nesta situação de pandemia, uma vez que as orientações de prevenção é lavar as mãos constantemente.