Deputada Vanda Milani anuncia R$ 3,7 milhões nas contas de 17 prefeituras do estado

A deputada federal Vanda Milani anunciou no início da tarde de hoje (29) o pagamento de R$ 3,7 milhões frutos de suas emendas individuais para a saúde do Acre. No início da semana, a líder do Solidariedade tinha informado o empenho de 55% do total de R$ 7,9 milhões destinados ao setor.

“O dinheiro chega em uma hora muito importante de enfrentamento ao covid-19 por várias prefeituras do Acre. Existem outros investimentos priorizados de forma participativa com diálogos entre gestores, vereadores e a comunidade de acordo com cada regional” acrescentou Vanda.

Do total pago pelo governo federal nesta primeira etapa, R$ 1,4 milhão foram destinados para a região do Vale do Juruá. Outros R$ 800 mil para a Região do Baixo Acre e R$ 800 mil beneficiam as prefeituras do Alto Acre. A região do Iaco teve R$ 400 mil creditado em conta e, ainda, R$ 300 mil para regional Tarauacá/Envira.

“Os investimentos chegarão para todos os gestores independente de cor partidária. Xapuri e Marechal Thaumaturgo recebem recursos para aquisição de equipamentos para o Hospital e a Unidade Mista de Saúde”, destacou a parlamentar.

Vanda Milani alerta que a luta é contra um vírus invisível e grave que exige muita união de todos. A parlamentar enfatiza que a Câmara dos Deputados tem feito a sua parte.

“Aprovamos o auxílio emergencial, a ajuda aos estados e municípios, reconhecemos o estado de calamidade e outros projetos fundamentais para a crise de saúde pública e econômica. A sociedade precisa ajudar e fazer sua parte. Não existe vacina e nem remédio contra esse vírus, o isolamento social é a melhor prevenção”, concluiu.