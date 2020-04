Coronavírus: Sikêra Jr. está com pulmões comprometidos, diz jornalista

Sikêra Jr., apresentador do ‘Alerta Nacional‘, da Rede TV, está com os dois pulmões comprometidos por causa do novo coronavírus. A informação foi divulgada por Ronaldo Tiradentes, em seu programa de rádio no Amazonas. O jornalista ainda diz que Sikêra recebeu o diagnóstico de seus exames nessa terça-feira (28).

O apresentador está afastado de seu programa, o ‘Alerta Nacional’, desde o último dia 22, quando passou mal ao vivo e precisou ser substituído por uma repórter da emissora.

Sikêra Jr. foi um dos apresentadores que era contra e que até chegou a ironizar o isolamento social, imposto por conta da pandemia do novo coronavírus.

FONTE: IstoÉ