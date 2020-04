Com mais 2 confirmações, Xapuri vai a 5 casos positivos do novo coronavírus

Os casos positivos do novo coronavírus no município de Xapuri chegaram a 5 apenas três dias depois dos primeiros registros. As duas novas confirmações ocorreram nesta terça-feira, 29, segundo informou ao ac24horas o secretário municipal de Saúde, Wágner Menezes.

Os registros de casos em Xapuri tiveram início na última segunda-feira, 27, quando dois Bombeiros do 8º Batalhão do CBMA, sediado na cidade, testaram positivo via teste rápido. No dia seguinte, terça-feira, 28, mais um caso foi confirmado, também via teste rápido.

Os dois novos casos confirmados nesta quarta-feira, 29, não foram detectados via teste rápido, mas fazem parte das 4 amostras que aguardavam resultado de análise pelo laboratório Charles Mérieux, por meio da metodologia de RT-PCR.

O secretário Wágner Menezes informou ainda que as amostras dos dois casos mais recentes aguardavam resultado desde o dia 16 de março, o que indica que a presença do vírus em Xapuri não é tão recente, pois os pacientes já vinham sendo monitorados pelo serviço de saúde desde a primeira quinzena do mês de março.

De acordo com as informações apuradas pelo ac24horas, os cinco casos testados positivos no município até o momento estão sendo monitorados em isolamento domiciliar. O estado de saúde de todos é considerado estável, tendo alguns apresentado sintomas relacionados à doença.

Ainda na tarde desta quarta-feira, o prefeito Ubiracy Vasconcelos publicou um vídeo na página da prefeitura no Facebook pedindo a ajuda da população no combate à doença. De acordo com ele, as pessoas tem sido desobedientes aos decretos estadual e municipal com medidas de prevenção ao coronavírus e alertou que essa situação pode custar caro a todos.

Até o último boletim municipal sobre a covid-19, Xapuri tinha 59 pessoas monitoradas, das quais 29 apresentando sintomas de gripe; 28 casos haviam sido notificados à Sesacre, dos quais 21 foram descartados; 3 casos confirmados (agora 5) e 4 aguardando resultado de análise (agora 2). Um novo boletim, relatando os novos casos) deverá sair até o fim da tarde.