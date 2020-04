Cemitérios de Cruzeiro do Sul não estão preparados para enterrar vítimas de coronavírus

Cruzeiro do Sul tem apenas dois cemitérios, mas ainda não há um local específico para enterrar possíveis vítimas fatais de Covid 19, o que deve atender regras específicas como o distanciamento dos demais túmulos.

A ideia do prefeito Ilderlei Cordeiro é, em caso de necessidade, fazer os enterros atrás do Cemitério Morada da Paz, em uma a área que está sendo negociada pela prefeitura . No local será separada uma parte específica para as adequações às regras do Ministério da Saúde com relação ao sepultamento dos infectados.

“É tudo muito novo com relação a essa doença e estamos nos adaptando. Nós já estávamos negociando essa área e vamos tentar acelerar essa burocracia , que no caso de cemitérios, é muito grande”, ressalta Cordeiro.

A área de terra que a prefeitura negocia é de 5 hectares atrás do Cemitério Morada da Paz. O prefeito acredita que em maio todo o trâmite esteja concluído.