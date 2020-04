Cadmiel, Bestene e Gerlen derrubam emendas que beneficiariam servidores da Saúde e Segurança

Seguindo orientação do Líder do Governo, deputado Gerlen Diniz (Progressistas), emendas dos deputados Edvaldo Magalhães (PCdoB) e Roberto Duarte (MDB) tentaram estender a todos os servidores da saúde e para o sistema de segurança pública o propalado adicional de insalubridade de 100%.

Para a saúde se beneficiariam servidores desde que não estivessem de férias ou afastados do trabalho por motivo que não fosse relacionado ao Covid-19. Outra, do deputado Roberto Duarte incluía os servidores da segurança pública no benefício, os quais ele considerou que estão na linha de frente entre as categorias de risco para o Covid-19.

No Plenário, os votos do deputado Cadmiel Bonfim, José Bestene e Gerlen Diniz, ajudaram a derrubar essas emendas. “Temos de pensar em não provocar um colapso financeiro no Estado”, disse Bonfim. E completou: “é aquela história do bolo pequeno para muitos convidados”.