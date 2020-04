Avião chega com 40 cabines de respiradores para auxiliar no tratamento da Covid-19

Um avião fretado pelo Governo do Acre desembarcou na noite desta terça-feira, 28, no Aeroporto Internacional de Rio Branco trazendo 40 cabines de respiradores que serão utilizados para auxiliar no tratamento de pacientes com o novo coronavírus (Covid-19).

O Equipamento permite acompanhamento, alimentação e medicação do paciente, sem contato direto, reduzindo a possibilidade de propagação e ajudando no controle e no combate ao vírus.

Concebida para ser uma barreira de proteção, a cápsula é de montagem simples e diminui os riscos de contágio dos profissionais de saúde. Com armação formada por canos de PVC, a cabine é revestida por película de vinil transparente, para oferecer visibilidade ao paciente e, ao mesmo tempo, auxiliar na contenção do contágio.

A iniciativa é fruto de uma interlocução feita pelo governador Gladson Cameli (Progressistas) juntamente ao Instituto Transire, empresa ligada ao Grupo Hospitalar Samoel, com sede em Manaus (AM).

A rede hospitalar foi a mesma que treinou voluntariamente os profissionais da saúde que estão atuando na linha de combate ao novo coronavírus (Covid-19), no Pronto-Socorro de Rio Branco.