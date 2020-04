Artista faz sucesso com apresentação cover da Joelma pelo FestVida, em Rio Branco

Para incentivar a população a permanecer em casa no período de epidemia da Covid-19, a prefeitura de Rio Branco criou o projeto FestVida Arte de Casa para o Mundo, que credencia artistas e fazedores de cultura para apresentações via redes sociais. Na noite dessa terça-feira, 28, quem se apresentou foi a drag queen Yechley, originada pelo artista Wellyngton Fraga.

A live que trouxe uma performance da cantora Joelma fez sucesso entre os internautas. Yecheley não só dançou e dublou como também abordou a cultura do Norte do país e se preparou para a apresentação diante das câmeras, se maquiando e trocando o figurino, enquanto conversava e tirava dúvidas dos internautas.

O projeto visa justamente a oportunidade de os artistas de Rio Branco poderem se apresentar mesmo sem sair de casa. As apresentações devem ser voltadas para as áreas de arte e patrimônio cultural. Nas redes, Fraga agradeceu o carinho: “Gente, de verdade, não sabia que a live ia repercutir tanto. Obrigado pelo carinho a todos que interagiram e se divertiram com o Joelmão”.

A Fundação Garibaldi Brasil (FGB) investiu cerca de R$ 50 mil nesse projeto, que prevê a remuneração de R$ 1 mil para cada apresentação. “Essa foi uma forma que encontramos de apoiar os artistas e fazedores de cultura locais, que são afetados diretamente neste momento que estamos passando. Além de levar conteúdos importantes e diversos para toda família de Rio Branco, também promove a cadeia de economia criativa, valorizando, assim, o movimento cultural da cidade”, afirma Sergio Carvalho, presidente da FGB.