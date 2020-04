Acre diz que comércio será reaberto se houver diminuição dos casos de Covid-19

Uma nova reunião entre representantes do governo do Acre e da prefeitura de Rio Branco, ocorrida nesta quarta-feira, 29, decidiu que a reabertura do comércio no estado será viável se houver significativa diminuição dos casos de Covid-19 no Acre. Apesar de a classe empresarial estar cogitando uma flexibilização no decreto de isolamento social, governo e prefeitura da capital entendem que o momento é de priorizar a saúde.

Socorro Neri vê a atual situação de pandemia com muita preocupação. Para ela, a reabertura dos estabelecimentos comerciais deve, no mínimo, atender os cuidados de segurança sanitária. “Há condições que precisamos ter de forma estruturada e organizadas para pensarmos na flexibilização das atividades econômicas. O momento é de muita cautela, precisamos monitorar a evolução da epidemia. Precisamos monitorar essa evolução e fazer um esforço ainda maior em monitorar a evolução das condições para reabertura e nesse período construir com cada atividade econômica as regras de adaptação a essa situação de pandemia”, disse à Agência de Notícias do Acre.

O governador Gladson Cameli também se disse preocupado com a economia local, mas que para ele, a principal prioridade do momento é salvar vidas. “(…) diante da situação que estamos passando, essa responsabilidade não pode apenas cair para o Executivo. Temos que dividi-la com os demais poderes e o setor empresarial. Queremos que cada prefeito possa ter sua autonomia e assuma suas responsabilidades nas decisões que cabem aos municípios. Essa flexibilização é importante que aconteça com responsabilidade”, esclareceu Gladson.

Por fim, os gestores entenderam que a retomada do comércio deverá seguir severas restrições, como o uso de máscara, higienização, controle de público, entre outras recomendações que serão definidas pelo Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19.